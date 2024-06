Consigliere Comune Salerno con tricolore per solidarietà a Donno

"Quello che è accaduto ieri è indecoroso, uno spettacolo che non avremmo mai voluto rivedere.

Dobbiamo essere sentinelle della democrazia. Non dimentichiamo che il fascismo, il nazifascismo è nato nell'indifferenza della gente. Passiamo dai giochi con le pistole a Capodanno cercando di infangare la verità, alle minacce, alle intimidazioni e adesso alle aggressioni fisiche. Stamattina terrò il Tricolore davanti a me tutta la mattinata. Noi stiamo protestando contro l'autonomia differenziata, una legge che divide l'Italia e penalizza il Sud. L'Italia è una, è unita, è democratica. Noi dobbiamo difendere la democrazia contro questi episodi che sono l'inizio di qualcosa che speriamo di non dover rivedere. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva la democrazia". Così, prima dell'inizio del Consiglio comunale, il consigliere Arturo Iannelli, presidente della commissione Cultura e Ambiente del Comune di Salerno, ha annunciato la sua iniziativa dopo l'aggressione subita ieri dal deputato Leonardo Donno (M5s) alla Camera.



