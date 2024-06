Un assessore comunale in carica e quattro dirigenti agli arresti domiciliari per l'indagine al Comune di Caserta su appalti pilotati. L'indagine, che va avanti da due anni, riguarda lavori pubblici e appalti per lavori nelle strade e la pubblica illuminazione. Truffa, falso e corruzione le ipotesi di reato.



