Ad Ischia abusivismo in zona sismica, quattro persone denunciate

Non si ferma l'attività di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli uomini della compagnia Carabinieri di Ischia che stavolta, a Forio, hanno denunciato, con il supporto dei tecnici comunali, tre persone che avevano edificato un muro perimetrale di 22 metri di lunghezza privo di autorizzazione; si tratta dei proprietari di una casa in via Palummera denunciati insieme al geometra responsabile dei lavori. I militari hanno accertato che l'opera era stata realizzata senza autorizzazione ed in un'area si cui insistono vincoli paesaggistici, sismici ed ambientali; la struttura è stata quindi posta sotto sequestro.

Ancora a Forio, in via Mortola, è stata scoperta un'intera struttura di 50 metri quadrati edificata del tutto abusivamente; a finire nei guai un 55enne con l'accusa di aver commesso un abuso edilizio in zona regolamentata da vincoli sismici e paesaggistici. Sempre nello stesso comune isolano infine gli stessi militari hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Visibilmente alterato per l'assunzione eccessiva di alcol, l'uomo si è scagliato contro i carabinieri impegnati nei controlli. Li ha prima presi a pugni poi è stato bloccato e ammanettato ed ora si trova in camera di sicurezza in attesa di giudizio



