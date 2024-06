A Napoli incontro straordinario ANM sulle riforme costituzionali

Si parlerà del disegno costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, domani, nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli nel corso della seduta straordinaria della Giunta Esecutiva Sezionale dell'Anm del distretto di Napoli.

L'appuntamento prenderà inizio alle 15, nell'aula 119 del tribunale partenopeo. "Si tratta di un tema di estrema importanza - spiega la presidente Ida Teresi - essendo in gioco l'assetto democratico della giurisdizione per come mirabilmente delineato dai Padri Costituenti dopo le tragedie della dittatura e della guerra, e per come faticosamente attuato nei decenni successivi".

Per il magistrato antimafia partenopeo, quindi, rende necessario "in questo preciso momento storico, un confronto effettivo alla luce delle inevitabili difficoltà tecniche che insorgono e condizionano negativamente il dibattito a distanza".





