Non accetta la fine della relazione e aggredisce la compagna

I carabinieri della Stazione di Pietramelara hanno arrestato, per atti persecutori, un 36enne del posto, accusato di aver aggredito la compagna.

L'uomo, che non accettava la fine del rapporto con la 30enne, si è presentato presso l'abitazione della donna minacciando di bruciare la porta d'ingresso se non avesse aperto. Una volta all'interno ha iniziato a inveire contro la compagna, ritenendo si stesse frequentando con altro uomo e minacciando di dare fuoco a lei e all'eventuale compagno nel caso li avesse visti assieme. A richiedere l'intervento dei carabinieri è stata la stessa vittima. Quando i militari dell'Arma sono giunti presso l'abitazione la lite era ancora in corso. L'uomo ha continuato a minacciare la donna anche in presenza dei carabinieri che lo hanno arrestato. Nella stazione dei carabinieri la vittima ha riferito di altri pregressi episodi di aggressioni mai denunciati.

L'arrestato è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA