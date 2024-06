La "Stanza" dei carabinieri per le vittime di violenza

"Una stanza tutta per sé": è l'aula protetta che verrà inaugurata domani mattina all'interno della Stazione dei carabinieri di Bonito, in provincia di Avellino, dedicata a donne, bambini e vittime di situazioni di violenza di genere. Uno spazio riservato in un ambiente accogliente nel quale le vittime potranno raccontare abusi e vessazioni subite per riconquistare la dignità e la serenità perdute. Quella di Bonito è la seconda "stanza" aperta all'interno di una sede dell'Arma dopo quella dislocata all'interno della sede del Comando provinciale di Avellino.





