La Caiola, storie di libertà nella Napoli degli anni Sessanta

ANNALENA SOMMA E VALENTINA PICA, LA CAIOLA (GRAUS EDIZIONI, PP. 96, 15 EURO) Si intitola "La Caiola" il romanzo di Annalena Somma e Valentina Pica che, in uscita per Graus Edizioni, si presenta venerdì 14 giugno (ore 18) nella Feltrinelli di via dei Greci a Napoli. "La caiola è il termine con cui in napoletano si indica la gabbia - sottolinea Annalena Somma - e qui diventa sintetica definizione per una storia di libertà e di ricerca interiore che si rivela man mano nelle pagine del romanzo. Una storia che nel racconto si sviluppa attraverso la conquista di una vitale consapevolezza che affrancherà i protagonisti dalle 'sbarre' della famiglia, dalle contrapposizioni derivate dall'appartenenza a differenti ceti sociali e, infine, dall'originaria visione negativa dei tanti accadimenti che la vita ci costringe ad affrontare".

Storie diverse affidate a personaggi inquieti, costretti nella dicotomia tra "quello che essi sono" e "quello che vorrebbero essere", eppure capaci di liberarsi dalla spirale del conformismo e cominciare ad inseguire, ciascuno a suo modo, la propria idea di libertà.

Il romanzo, ambientato a Napoli negli anni Sessanta, ha avuto una genesi singolare e, per certi versi, essa stessa avventurosa. La scrittura de 'La Caiola' inizia nel 1965 per opera dell'allora adolescente Annalena Somma (oggi al suo quarto romanzo) che custodisce per anni il manoscritto non ancora ultimato fino a quando, nel 1999, propone all'adolescente Valentina Pica - quindici anni appena compiuti - il compito di ultimarne la stesura. L'ideale di libertà, insito nel romanzo fin dalle sue prime pagine, diviene dunque un filo rosso capace di unire due ragazze di generazioni diverse, facendole lavorare insieme su uno stesso progetto in momenti differenti delle loro esistenze.

La narrazione è ambientata nella Napoli "bene" degli anni Sessanta, calata nelle vicende che attraversano gli accadimenti legati alla nobile e ricca famiglia Fiorani. I due protagonisti, l'infermiera Barbara Maio e Gionata Fiorani legittimo erede ed unico superstite dell'antica casata, si dimostrano entrambi insofferenti alle logiche del mondo borghese in cui sono costretti a vivere e questo favorirà il loro incontro.



