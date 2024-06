I protagonisti della nuova stagione del Teatro Bolivar

Isa Danieli, Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Nando Paone, Sugnani - Gragnaniello - Bianchini, Herbert Ballerina, Luca Bono, Nuova Compagnia di Canto popolare, Questa - Melis - Cinque. Sono loro i protagonisti della prossima stagione del teatro Bolivar di Napoli. Il cartellone 2024-2025 è stato presentato da Romina De Luca, padrona di casa del teatro, con Toni De Luca, i direttori artistici Nu'Tracks, ovvero Anna Evangelista e Stefano Scopino.

"C'è un clima di festa - ha detto Romina De Luca - e sono fiera di poter dire che stiamo facendo la differenza. È il terzo anno con la giovane direzione artistica Nu'Tracks; le scelte sono coraggiose ma le precedenti stagioni ci dicono che stiamo facendo bene, anche se tutto è perfettibile. Accogliamo grandi talenti del nostro territorio ma anche nomi nazioni e internazionali. A premiarci penso siano il gioco di squadra, lo spirito di sacrificio di ognuno e la voglia continua di metterci in gioco. Un ringraziamento speciale va ad Antonio De Luca e alla sua famiglia per il sogno portato avanti negli anni con caparbietà". "Ci prepariamo a un'altra grande stagione piena di emozioni - hanno affermato i direttori artistici Nu'Tracks - con un nuovo cartellone dalla proposta diversificata tra prosa, musica e danza e l'obiettivo resta sempre quello di dare precedenza ai contenuti, alla bellezza e al divertimento senza essere schiavi della risata facile". Per due settimane c'è la Preview Abbonamenti per i vecchi abbonati, a cui viene data la precedenza. Dal 24 giugno la campagna abbonamenti apre ai nuovi che potranno acquistare online la tipologia Full, mentre i pacchetti saranno acquistabili in loco. Oltre ad avere uno spettacolo in omaggio, ogni abbonato potrà godere di uno sconto su tutti gli altri spettacoli presenti in stagione.

Continueranno, inoltre, le attività all'interno del teatro relative ai laboratori teatrali per ragazzi e adulti, curata da Fulvio Sacco e al laboratorio pedagogico teatrale per bambini dai 6 ai 13 anni, affidato a Martina Zaccaro.



