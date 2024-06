Dopo annullamento ergastolo scarcerati due luogotenenti del clan

Sono stati già scarcerati, dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, i luogotenenti del clan Mallardo, Francesco Napolitano e Michele Olimpio.

La decisione si fonda sulla perdita di efficacia della misura cautelare, con conseguente applicazione del divieto di dimora in Campania alla luce della ritenuta estrema pericolosità , derivante dall'annullamento della condanna all'ergastolo decisa ieri dalla cassazione che ha accolto i ricorsi presentati dagli avvocati Dario Vannetiello, Celestino Gentile, Antonio e Giuliano Russo.

A Napolitano era stato contestato di essere il mandante dell'uccisione - per motivi di epurazione interna al clan - di Mario Di Lorenzo, omicidio avvenuto il 12 ottobre 1996, a Giugliano in Campania, per mano di Michele Olimpio e di Caracallo Filippo, quest'ultimo divenuto collaboratore di giustizia e principale fonte di prova a carico di Napolitano.





