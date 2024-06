Carceri: ad Ariano Irpino detenuto aggredisce gli agenti

Ancora tensioni nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove stamattina un detenuto ha aggredito gli agenti in servizio e poi si è barricato all'interno della cella. Lo riferisce Stefano Sorice, responsabile della Uilpa-Polizia penitenziaria.

Il detenuto, che sarebbe stato protagonista di analoghi episodi in altri istituti della Campania, ha reagito alla normale ispezione di battitura delle inferriate della cella aggredendo gli agenti brandendo una spranga di ferro ricavata dal letto e minacciando di lanciargli contro una pentola colma di olio bollente. Inutile ogni tentativo di mediazione: è stata necessaria l'irruzione per bloccarlo e trasferirlo nelle camere di sicurezza dove il detenuto ha continuato la protesta.

Alcuni agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale "Frangipane-Bellizzi". La Uilpa, attraverso Sorice, denuncia "ancora una volta le problematicità dell'istituto irpino, legate specialmente alla gestione dei detenuti facinorosi e del mancato loro trasferimento in altre Case circondariali: al contrario - conclude Sorice - aumenta il numero trasferito ad Ariano irpino da altre carceri campane".



