Pompei, ministro Sangiuliano visita gli "scavi della legalità"

Nell'area di Civita Giuliana, nella zona a nord della città antica di Pompei, già agli inizi del Novecento era stata identificata una grande residenza, Villa Imperiali. Ed è qui che questo pomeriggio è arrivato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, venuto a vedere di persona come proseguono gli "scavi della legalità", i lavori partiti dal 2017 e intensificatisi nel 2019 grazie ad un protocollo d'intesa siglato con la Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il parco archeologico di Pompei, parco che ha dato avvio a campagne di scavo che hanno permesso di arrestare il saccheggio sistematico che per anni ha interessato la villa e che hanno restituito nuovi dati e rinvenimenti eccezionali. "Si tratta di reperti davvero originali - ha spiegato Sangiuliano prima di fermarsi a parlare con il direttore del parco, Gabriel Zuchtriegel e il procuratore Nunzio Fragliasso - rispetto a ciò che già si possiede in quest'area. Ma ciò che a me interessa è il dato storico, ricostruire la vita dell'epoca".





