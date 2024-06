Lello Arena, "a Napoli succedono cose meravigliose"

"Le buone idee sono buone da sole, nel senso che non bisogna fare niente, bisogna soltanto proteggerle e poi fare in modo che la storia di questa comunità d'arte, che non è un caso che nasca a Napoli, sia anche supportata in maniera strenua da questa amministrazione, che è sensibile a questi progetti". è quanto ha affermato Lello Arena, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione della seconda edizione di Cioè, dedicata ai giovani talenti, ideata e diretta dall'ex componente de La Smorfia.

"Non bisogna solo intervenire sulle buche stradali, sulla spazzatura e su tutti i servizi - ha aggiunto Arena -: questo è uno dei servizi che viene offerto alla città, ai napoletani e non. Per cui è un storia bellissima, di una comunità unica d'arte, poi arriva RaiPlay a raccontarla in una serie. Sono tutte unicità che succedono perché stiamo tutti insieme, siamo a Napoli e quindi succedono cose meravigliose".



