Banda di spacciatori sgominata nel Napoletano, 5 arresti

Una banda di spacciatori è stata sgominata dai carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) che hanno eseguito cinque arresti in carcere emessi dal gip di Napoli su richiesta della a Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo quanto emerso dalle indagini i cinque farebbero parte di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti che faceva affari nel rione popolare denominato "Piano Napoli" di Boscoreale, nel Vesuviano.

I cinque gestivano le varie attività connesse alla gestione della "piazza" di spaccio, provvedendo al rifornimento per i "pusher", alla vendita e cessione al dettaglio delle sostanze, nonché alle funzioni di "palo" e "vedetta" per tutelare la compravendita della droga.



