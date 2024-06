Ha seminato il panico in pieno centro di Atripalda, in provincia di Avellino, un 30enne che a bordo di uno scooter ha tamponato diverse auto che lo precedevano e aggredito con pugni e calci i rispettivi conducenti. L'uomo già noto alle forze dell'Ordine, è stato denunciato per danneggiamento, ma deve anhe rispondere di porto illegale di coltello. I carabinieri, dopo averlo bloccato, lo hanno trovato in possesso di una lama a scatto nascosto nei pantaloni.



