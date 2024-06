Avellino, ai seggi anche l'ex sindaco agli arresti domiciliari

Ha votato per la scelta del suo successore anche l'ex sindaco dimissionario di Avellino, Gianluca Festa, indagato dalla Procura di Avellino nell'ambito dell'inchiesta "Dolce Vita", agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso. Su sua richiesta il Gip del Tribunale di Avellino lo ha autorizzato a recarsi ai seggi. Festa, a piedi da solo, poco dopo le sette ha votato nel seggio in via Scandone. Dopo aver salutato presidente e componenti il seggio ha votato ed è tornato nella sua abitazione che dista poche centinaia di metri dal seggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA