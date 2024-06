Rubato in chiesa a Manocalzati il tesoro di San Marco

Sotto choc la comunità di Manocalzati, tre mila abitanti sulle colline a pochi chilometri da Avellino, per il furto del tesoro di San Marco, santo patrono della comunità. Sarebbe inestimabile sarebbe il valore dell'oro rubato. Ad agire la notte scorsa una banda di specialisti. Sono entrati in chiesa dopo aver forzato un ingresso laterale della sagrestia e una volta all'interno si sono diretti verso la cassaforte: dopo aver disinstallato l'allarme utilizzando un codice, l'hanno tranciata con un flex portando via tutto ciò che conteneva. La scoperta è stata fatta stamattina poco dopo le otto da una collaboratrice del parroco, don Roberto Cancilleri.

La notizia si è immediatamente diffusa in paese e l'intera comunità ha raggiunto la chiesa. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Nucleo Scientifico del Comando provinciale di Avellino.



