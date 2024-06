Il mio regno per una farfalla, Sergio Assisi 're' di Ischia

Anteprima a Napoli e Ischia per "Il mio regno per una farfalla" scritto, diretto e interpretato da Sergio Assisi, nei panni di un nobile decaduto bugiardo e donnaiolo, con Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D'Aquino, Barbara Foria. Nel cast anche Gianni Ferreri, Nunzia Schiano, Benedetto Casillo, Armando Pugliese e Giobbe Covatta.

Il film girato interamente sull'Isola di Ischia, prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per VARGO, in collaborazione con Quisquilie Production sarà nelle sale dal 13 giugno distribuito da Veikula Distribution. L'anteprima si terrà a Napoli, martedì 11 giugno, ore 21.00 al Cinema Posillipo e a Forio D'Ischia giovedì 13 giugno, ore 20.15 con saluto in sala al Cinema delle Vittorie, e di seguito alle 21:15 a Ischia Porto al Cinema Excelsior (spettacoli 19:30- 21:30) Il cast sarà presente in sala a Napoli anche venerdì 14 giugno, ore 20.30, al Cinema Metropolitan e sabato 15 giugno, ore 18.15, al Cinema Plaza. Al centro della commedia c'è Sasà (Sergi Assisi) figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto a Ischia, si vanta di essere il Re dell'isola ed ha eletto a sua reggia la suite dell'albergo paterno. Con occhioni dolci e faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po' tutti.

Senza il becco di un quattrino, è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile. Tanti i personaggi che ruotano attorno a lui: un amico fedele e compagno di avventure che noleggia il suo gozzo per i turisti, uno strampalato avvocato, una fidanzata che, sostenuta da una madre risoluta, vuole assolutamente sposarlo, una direttrice d'albergo che proprio non lo sopporta, un parroco non convenzionale, una zia che vuole privarlo di tutto. L'amore vero, arriverà all'improvviso a destabilizzare il suo regno. Le riprese si sono svolte in molti luoghi: dal Borgo di Celsa, al piazzale Aragonese e nella Cattedrale del Castello Aragonese, sul corso principale di Ischia Porto e nella celebre Piazzetta San Girolamo fino al Lungomare Cristoforo Colombo. E ancora in barca lungo le Coste di Cartaromana con lo sfondo del Castello e degli scogli di S. Anna, nel comune di Forio al Belvedere di Zaro, al Porto di Casamicciola e nel Corso Luigi Manzi nei pressi della caratteristica Fontana.



