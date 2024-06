Conte: "Voglio vivere l'esperienza del Napoli, 'amma faticà'"

"Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose. E' una delle città più belle al mondo e il popolo napoletano è un popolo di passione. So che sarà una bellissima esperienza, calcistica e di vita, e ho grande entusiasmo e voglia di viverla". Lo ha detto Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, al sito web del club azzurro.

Un messaggio ai napoletani? "Ai tifosi - dice - c'è da dire una sola cosa, ma non solo ai tifosi, a tutto l'ambiente napoletano: 'amma faticà!", ossia 'dobbiamo lavorare'.

"Penso che avendo l'opportunità di fare questo mestiere, da allenatore o calciatore, vivere un'esperienza al Napoli è unica".



