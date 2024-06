Truffe on line, perde oltre 60 mila euro nell'Avellinese

Ha perso oltre 60 mila euro convinta di aver fatto un ottimo investimento su un sito di trading on line. La donna di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, era stata attratta da un banner pubblicitario che invitava a fare investimenti "semplici e convenienti". Dopo aver contattato il sedicente promoter, un cittadino pakistano residente a Milano ha effettuato i primi due bonifici di tre mila e 3.500 euro, ricevendo qualche giorno dopo un accredito di mille euro sul suo conto. Invogliata dall'inaspettato guadagno, ha effettuato altri quattro bonifici, su un conto inglese, per complessivi 58 mila euro. Da quel momento sono spariti i nuovi aggrediti e naturalmente il promotore finanziario. Le indagini dei carabinieri, a cui si è rivolta la vittima della truffa insieme ai familiari, lo hanno identificato e denunciato a piede libero per truffa all'Autorità giudiziaria.



