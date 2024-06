Braccialetto elettronico per stalker nell'Avellinese

Sarà costretto ad indossare il braccialetto elettronico un 30enne di Zungoli, in provincia di Avellino, che da tempo molestava una ragazza del posto. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura.

Nonostante fosse già stato ammonito da un provvedimento del Questore, il giovane, secondo le indagini dei carabinieri della locale Stazione, si è reso protagonista di condotte ossessive, presentandosi ad ogni ora del giorno nel bar gestito dalla giovane e compiendo anche atti di autolesionismo per impressionarla, oltre che pedinarla in piena notte. È stato denunciato per atti persecutori e oltre al braccialetto elettronico è scattato anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa.



