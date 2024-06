Università Federico II, al via settimana eventi per 800 anni

La settimana 'clou' delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università Federico II si è aperta mettendo al centro gli studenti con gli eventi in programma per la 'Giornata dello studente federiciano', tra cui l'incontro con il regista e attore, Vincenzo Salemme.

"Abbiamo fatto una lunga cavalcata e adesso arriviamo a questa settimana - ha detto il rettore, Matteo Lorito - siamo partiti con i nostri studenti atleti e poi abbiamo avuto questo momento di straordinaria intelligenza e ironia con Vincenzo Salemme che è un pezzo di Napoli e della nostra cultura. Poi domani andiamo avanti con Malika Ayane e il 5 giugno al San Carlo con Alberto Angela e i Laureati illustri".

A dare il via alla 'festa' sono state le premiazioni delle squadre che si sono sfidate nei primi tornei sportivi federiciani di calcio a 5, dedicato alla memoria di Fabio Buoninsegni, studente federiciano e arbitro di calcio, pallavolo, tennis doppio misto e gare di atletica.

A premiare la squadra vincitrice del torneo di calcio a 5 è stato Fabio Maresca, arbitro AIA-FIGC. "Lo sport per i giovani studenti è importantissimo - ha affermato Maresca - perché, nonostante l'impegno per lo studio, praticare sport a qualsiasi livello è fondamentale per avere un equilibrio tra la mente e il copro negli anni più importanti delle vita". Presentato anche il fumetto digitale 'Lo stupore secondo Federico' realizzato da Lorenzo Ruggiero, fumettista della Marvel e DC Comix, ed Enrico Manzo, sceneggiatore di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.

"La Giornata dello studente è riservata alla comunità studentesca per dare loro la possibilità di raccontare le loro esperienze di crescita fuori dalle aule - ha sottolineato la pro rettrice, Rita Mastrullo - quest'anno è un compleanno è importante e proprio i momenti difficili, come quello che viviamo oggi, in cui accadimenti così terribili feriscono le nostre coscienze, è importante celebrare lo spirito della Federico II che educa ai valori della cultura con l'impegno alla pace".



