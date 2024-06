Tre carabinieri aggrediti da rapinatore e moglie nel Napoletano

Sono complessivamente quattro i carabinieri aggrediti oggi ad Afragola, in provincia di Napoli, per due episodi non collegati tra loro.

Nel primo, un carabiniere è stato ferito da un rapinatore che lo ha colpito con il calcio della pistola alla testa. Tutto è successo verso le 10, durante una rapina alla filiale di una banca: il militare è intervenuto, malgrado non fosse in servizio (lavra nel nord Italia), per difendere una signora che stava versando soldi in banca sorpresa da alcuni malviventi. Il carabiniere è stato colpito alle spalle, verosimilmente con il calcio della pistola, dal complice del rapinatore che stava mettendo a segno la rapina ai danni della donna. I rapinatori si sarebbero poi allontanati. Il militare è stato medicato nell'ospedale di Frattamaggiore (Napoli) dove gli sono stati applicati dieci punti al cuoio capelluto. Subito dopo è stato dimesso. Sono in corso indagini.

Nel secondo episodio, altri tre carabinieri sono rimasti feriti per avere notificato l'arresto in carcere a un malvivente ai domiciliari. Quando i militari - tre in tutto, compreso il comandante della stazione di Afragola - si sono presentati a casa dell'uomo (condannato a un anno e sei mesi di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi, lesioni personali e resistenza) per notificargli il trasferimento in carcere, sono stati aggrediti dal pregiudicato e da sua moglie. Tutti hanno riportato delle conseguenze: i coniugi sono stati arrestati in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari sono stati trasportati da personale del 118 nell'ospedale di Frattamaggiore (Napoli) per le cure del caso. Anche l'arrestato è stato visitato nello stesso nosocomio (un giorno di prognosi per lui). Alla fine il rapinatore è stato trasferito nel carcere di Poggioreale e la moglie, invece, ai domiciliari.



