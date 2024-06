Aggredisce l'ex moglie dinanzi alla scuola della figlia

Si è presentato davanti la scuola d'infanzia della figlia e ha affrontato l'ex moglie. Alla presenza di tutti, per motivi verosimilmente legati alla gelosia, ha aggrtedito la donna con pugni e una testata scaraventandola a terra mentre lu. Poi si è allontanato.

Protagonista della vicenda un un uomo di 43 anni. L'ex moglie, 33 anni, poi è presentata dai carabinieri per segnalare quanto accaduto. I carabinieri immediatamente hanno avviato le indagini coordinati dalla procura di Napoli, sezione fasce deboli, acquisendo le diverse immagini prese dagli impianti di videosorveglianza. I militari poco più tardi hanno rintracciato il 43enne e lo hanno arrestato in flagranza differita.

La donna, nel frattempo, è stata trasferita nell'ospedale San Paolo dove sarà visitata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Per la 33enne "contusioni multiple in vari sedi del corpo e sindrome post traumatica da stress".

L'uomo deve rispondere di maltrattamenti e lesioni personali.





