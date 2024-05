Premio Jerry Masslo, per non dimenticare

La Flai Cgil annuncia la VI edizione del "Premio Jerry Masslo", che si svolgerà il 29, 30, 31 maggio prossimi tra Caserta, Villa Literno e Sessa Aurunca.

L'edizione 2024, che vedrà anche la partecipazione del segretario generale CGIL Maurizio Landini, avrà come tema 'Migrazioni: la fuga ad ostacoli da condizioni di vita indecenti, le ingiustizie ai confini europei e il riscatto dell'integrazione umana e sociale'. "La memoria di Masslo - spiega il segretario generale della Flai Cgil (sindacato di categoria che rappresenta lavoratrici e i lavoratori del settore agricoltura e florovivavismo, ortofrutta, industria e artigianato alimentare, panificazione e forestazione) Giovanni Mininni - deve essere una spinta a promuovere una società inclusiva e accogliente. Non è possibile che le migliaia di donne, uomini e bambini che per avere una vita e un futuro migliori si trovino di fronte altri pericoli dopo i loro viaggi della speranza. La politica mostra il suo volto peggiore, la destra al governo ma anche le troppe timidezze di una sinistra che in anni di governo non ha mai abolito la Bossi-Fini e non ha approvato lo ius soli, facendo propaganda sulla pelle dei migranti, giudicati solo come un problema e non come un'opportunità. Eppure la crisi demografica in Italia è un dato acclarato, l'immigrazione è necessaria, a tal punto che i decreti flussi sono largamente insufficienti. Inutile continuare a girarci intorno: la Bossi-Fini va abolita. Gli esempi di buona integrazione, a partire dalle scuole, sono il segno di una società spesso più progressista della politica istituzionale - aggiunge il segretario della Flai Cgil - di una società aperta all'integrazione che deve essere premiata e valorizzata ed è in quest'ottica che la Flai promuove il Premio Jerry Masslo".

In occasione della tre giorni di celebrazioni nel casertano, come previsto dal bando di concorso del Premio Jerry Masslo, verranno premiate le migliori opere inviate entro il 30 aprile dagli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, da studenti universitari, laureandi e laureati, scrittori, fotografi, blogger e video-documentaristi.



