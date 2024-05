Colpi di accetta alla vicina, sconterà otto anni in carcere

Due anni fa, nel settembre del 2022, aveva tentato di uccidere a colpi di accetta la vicina di casa. Per una 58enne di Frigento, in provincia di Avellino, si sono aperte le porte del carcere dove, dopo la sentenza passata in giudicato, sconterà otto anni di reclusione. Il provvedimento della Procura di Avellino è stato notificato dai carabinieri che hanno successivamente trasferito la donna nella Casa circondariale di Avellino. Il tentato omicidio era maturato a causa di dissapori segnati da frequenti litigi. La donna attese la vittima sotto casa mentre stava parcheggiando l'auto e senza darle il tempo di scendere la colpì più volte con l'accetta procurandole gravi ferite in diverse parti del corpo.



