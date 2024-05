Cooperazione tra avvocati, intesa tra Ordini di Napoli e Corfù

Gli avvocati di Napoli e Corfù hanno firmato un protocollo d'intesa per favorire lo sviluppo e la promozione delle relazioni sociali, della cooperazione e della solidarietà collegiale degli avvocati delle due città e, per estensione, tra il mondo giuridico italiano e quello greco.

L'accordo sottoscritto tra i due presidenti Carmine Foreste e Ioannis Kontos prevede la promozione delle offerte nazionali, di tipo culturale e sociale, il rafforzamento dello stato di diritto per la tutela della libertà e dell'onore, della proprietà e, in generale, per la promozione dei diritti umani di tutti i cittadini, nel quadro dei rispettivi Stati ma anche in quello dell'Europa unita.

Inoltre tra I due ordini professionali ci saranno scambio di idee e di studiosi, svolgimento di conferenze scientifiche a Corfù e a Napoli e cooperazione nel campo della ricerca scientifica-giuridica con condivisione reciproca di informazioni su questioni di interesse comune e scambio di materiale scritto e informativo di contenuto giuridico e storico-nazionale.





