I vigili del fuoco sono dovuti intervenire stamani in via Ruggiero a Caserta per salvare un uomo di 75 anni rimasto intrappolato nella propria auto dopo che la vettura era stata colpita da un albero caduto improvvisamente.

I pompieri hanno tagliato i rami dell'albero e soccorso l'anziano, che è stato liberato e consegnato alle cure del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza.



