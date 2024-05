Tredicenne cade da finestra in centro di accoglienza, ricoverata

È ricoverata all'ospedale 'Santobono' di Napoli una tredicenne originaria del Kazakistan caduta da una finestra del centro di accoglienza di Zungoli, in provincia di Avellino, dove è ospite insieme alla sua famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina avrebbe perso l'equilibrio mentre stava tentando di montare una tenda nell'appartamento al primo piano del centro. Nella caduta, da un'altezza di quasi tre metri, ha riportato fratture lombari e traumi al volto.

Soccorsa da un equipaggio del 118 è stata prima trasferita all'ospedale 'Frangipane' di Ariano Irpino e, in considerazione delle ferite al volto, trasferita poi nell'ospedale napoletano.

Secondo i medici non è in pericolo di vita.



