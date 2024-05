Agrodoc con Rai Documentari tra cinema, musica e territorio

Ritorna a San Valentino Torio (Salerno), nel cuore dell'Agro Nocerino, Agrodoc, la rassegna che unisce documentari, teatro, musica e territorio, dove la parola 'Doc' è declinata in 'denominazione di origine campana'.

Dal 29 maggio al 1 giugno, con la collaborazione di Rai Documentari, verrà montato un palco nella centrale Piazza Ammendola per accogliere proiezioni precedute da 'lezioni di cinema' coordinate da Roberta Ammendola e Francesca Silvestre.

Ospiti musicali dell'evento saranno Enzo Gragnaniello, Antonio De Matteo, Michela Baselice, Alesol, Marco Zurzolo e i Cosmonauti Borghesi. La rassegna sarà 'accompagnata' da diverse direzioni della Rai: TgR, Rai Campania, Rai Italia, Rainews24, Rainews.it e da Rai Radio Live Napoli che proprio in questi giorni compie il suo primo anno di trasmissioni dal Cptv di Via Marconi.

Aprirà le proiezioni 'Totò e il Principe De Curtis. L'uomo oltre la maschera', una produzione Ocean Productions in collaborazione con Rai Documentari scritta da Enzo De Caro con Tommaso Cennamo che ne ha curato anche la regia.

Il 30 maggio 'Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice', produzione Big Sur con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, Titanus e Mad Entertainment, regia di Mario Martone. Attesa sul palco anche Ludovica Coscione, tra le protagoniste di Mare Fuori.

Il 31 maggio sarà la volta di '4 giorni per la libertà.

Napoli 1943', produzione Big Sur con Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, Titanus e Mad, autori Massimo Ferrari, Luciano Stella, regia di Massimo Ferrari, musiche di Antonio Fresa.

Per il gran finale 'Scugnizzi per sempre', una produzione Tramp Ltd in collaborazione con Rai Documentari, autori Gianni Costantino, Sante Roperto e Vincenzo Cascone. Sabato 1 giugno la conclusione di Agrodoc, organizzato da Hightlights in collaborazione con il Comune, tra immagini, sport e musica.

Direttore artistico Francesco Comunale. Ingresso gratuito.





