Rifiuti:campagna in napoletano per incentivare differenziata

Una campagna di comunicazione in lingua napoletana per incentivare la raccolta differenziata. È l'idea lanciata dall'amministrazione comunale di Boscoreale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro.

"Nun me fa 'ncazzà" è lo slogan della campagna che arriverà nelle case dei cittadini attraverso un'attività di comunicazione sia off-line che on-line, promossa dall'assessore ai rifiuti Ida Trito in collaborazione con la società in house del Comune che si occupa del servizio di recupero delle frazioni differenziate, Ambiente Reale. "Obiettivo della campagna è sensibilizzare ogni cittadino sulla necessità non solo di differenziare, ma di farlo anche bene e con consapevolezza - spiega Trito - Abbiamo pensato a un claim in lingua napoletana per dare alla campagna uno spirito più allegro, con l'obiettivo di arrivare a tutti. Quando mi capita di vedere una busta di rifiuti abbandonata con all'interno rifiuti misti, la prima sensazione è appunto di rabbia. Da qui nasce 'Nun me fa 'ncazzà', che ha come obiettivo proprio quello di smuovere le coscienze e far capire a tutti che differenziare non costa nulla. È solo una questione di abitudine e di rispetto base per le cose comuni. Non rispettare la differenziata o farla male, significa fare un danno a tutti, compreso se stessi".

"Parte una campagna di sensibilizzazione che, insieme ai controlli video e a quelli delle forze dell'ordine, vuole essere uno stimolo incentivante per migliorare la pulizia del territorio - sottolinea Bruno Cammarota, presidente di Ambiente Reale - La collaborazione di tutti è indispensabile. Il consiglio di amministrazione di Ambiente Reale si è già attivato per una serie di interventi da realizzare nel nostro comune, al fine di dare ai cittadini un servizio sempre migliore. Con la trasformazione della società in srl si dà avvio ad un nuovo corso, il cui principale obiettivo è l'aumento percentuale della raccolta differenziata e il decoro del nostro paese".

"Il rispetto dell'ambiente e l'aumento della raccolta differenziata rappresentano punti nevralgici del nostro programma - afferma il sindaco Pasquale Di Lauro - I cittadini fanno bene la differenziata, ma possiamo sempre migliorare, non solo in quantità, ma anche in qualità. La percentuale di differenziata è passata dal 51,44% del 31 dicembre al 56,86% del 30 marzo. Un balzo di oltre cinque punti percentuali in tre mesi che ci dà fiducia e ci incoraggia ad andare avanti in questa direzione. Accanto a questo, continuerà l'azione repressiva e di controllo del territorio contro l'abbandono di rifiuti in strada. Boscoreale è di tutti, è la casa di tutti. Bisogna comportarsi in città così come ci si comporta in casa propria".





