Bullismo: De Luzenberger, incrementare strumenti prevenzione

Nel segno della legalità contro ogni forma di bullismo e sopraffazione: è il motivo che ha ispirato il convegno contro il bullismo "Uso le mani per farti rialzare" in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli) che ha visto protagoniste le classi terze della scuola secondaria di I grado Dorso - don Milani. A seguito dell'ultimo episodio di sopraffazione accaduto il 21 aprile ai danni di un adolescente nel comune vesuviano, una riflessione si è imposta tra le giovani generazioni. "Tutta la scuola ha lavorato dall'inizio dell'anno sui progetti contro violenza, bullismo e cyberbullismo e ogni classe ha realizzato filastrocche, fumetti mentre le terze un cortometraggio. Naturalmente, il prodotto serve per la discussione quotidiana in classe su questi argomenti" ha detto Isabella Bonfiglio, dirigente scolastica.

Sul fenomeno bullismo Maria De Luzenberger, capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli: "Gli strumenti per la repressione del fenomeno ci sono tutti e non vanno assolutamente incrementati" ha spiegato "Quello che manca sono tutti gli strumenti di prevenzione: anche quei servizi per le famiglie, per i ragazzi che possano aiutare a prevenire. Non mancano del tutto, per carità: la città di Napoli e molti Comuni della Campania si stanno evolvendo da questo punto di vista. Ormai tutti si stanno adeguando, cercando di aumentare il numero degli assistenti sociali però il percorso è ancora lungo".

All'evento il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno rivolgendosi agli alunni ha detto: "Noi cerchiamo di avere un rapporto con voi attraverso il laboratorio della Città dei bambini e delle bambine e l'assessorato all'Istruzione. Voi con me fate tantissimi eventi e cerchiamo di costruirli. Dobbiamo combattere sotto due aspetti: la sicurezza cercando di aumentare le auto della Municipale sul territorio e la videosorveglianza.

E la cultura che serve a prevenire: tutti gli eventi che fate nella scuola o col Comune vi servono a comprendere dove sta il bene e come dovete crescere". Al tavolo dei relatori, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il vicepresidente nazionale associazione genitori Gioacchino Di Capua, la psicoterapeuta della cooperativa Bambù Giovanna Olivadese e l'attore Giuseppe Gaudino. (ANSA)

