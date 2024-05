A Napoli "In altro mare-incontri con le creature degli abissi"

"In altro mare-incontri con le creature degli abissi" è la rassegna ideata da Rosalba Di Girolamo per Baba Yaga Teatro che si svolge a Napoli al Museo Darwin-Dohrn il 30 maggio, l'1 e il 2 giugno. E' realizzata in collaborazione con Stazione Zoologica Darwin Dohrn e Fondazione Dohrn ed è un'iniziativa promossa e finanziata dal Comune nell'ambito del Maggio dei Monumenti 2024-le acque di Napoli.

Tre studi, in prima nazionale, che raccontano in parole e musica storie di incontri con creature degli abissi, "specchio simbolico del nostro sé più profondo, tratte dalla più alta letteratura marinaresca" affermano i promotori.

Dice la direttrice artistica Di Girolamo: "I maestri del pensiero e della penna che si dedicano alla letteratura del mare hanno focalizzato un punto di osservazione della realtà centrale e rivoluzionario: se il mare è lo specchio dell'anima dell'uomo, le sue creature - anche mostruose - lo sono allo stesso modo. Ho sempre investito il teatro di una responsabilità sociale primaria, raccontando temi di urgenza sociale; ora il tema che più mi preme esplorare è suggerire un cambiamento attraverso il racconto della bellezza. Del linguaggio, innanzitutto". Apertura della rassegna giovedì 30 maggio (20.45), affidata a Rosalba Di Girolamo con "Moby Dick l'incantatrice - primo studio - Monologo per sette voci intorno alla balena bianca libero adattamento della stessa Di Girolamo da Moby Dick di Herman Melville.

Rosalba Di Girolamo come voce narrante, Rocco Zaccagnino alla fisarmonica e Marco Messina autore della musica elettronica mettono in scena un reading musicato che si sviluppa in un flusso ininterrotto di suoni e voci, tra tempeste sonore, monologhi interiori e ballate in fisarmonica, dialoghi e profezie.

Sabato primo giugno alle 20.45 è la volta di Ventimila leghe sotto i mari racconto per voce e musica tratto dall'omonimo romanzo di Jules Verne con Imma Villa voce narrante e Paolo Coletta autore delle musiche dal vivo. Chiude la rassegna domenica 2 giugno alle 20.45 Paolo Cresta con Carlo Lomanto in Ligheia: la sirena Favola d'amore per voce e musica da Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA