Per problemi tecnici interrotta tratta della Circumvesuviana

Problemi tecnici, interrotta tratta della Circumvesuviana. Inizio di settimana all'insegna dei disagi per gli utenti che si servono dei treni delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno per i loro spostamenti.Ad essere interessata in particolare è la Napoli-Pompei-Poggiomarino, linea già in parte ferma lo scorso weekend a causa di una serie di lavori. Come fa sapere la stessa società di trasporti attraverso una nota, "causa motivi tecnici tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati è interrotta". Sempre Eav comunica che è stato disposto un servizio bus sostitutivo. .



