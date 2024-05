Malagò a Torre del Greco, nell'area della Cittadella dello sport

Visita del presidente del Coni Giovanni Malagò nell'area di Torre del Greco dove sorgeranno i primi impianti della Cittadella dello sport. Malagò ha accettato l'invito del sindaco, Luigi Mennella, e ha effettuato nel pomeriggio un sopralluogo nello spazio di proprietà del Comune di quasi 100mila metri quadrati in viale Europa, dove a breve partiranno prima i lavori per il primo palazzetto dello sport cittadino e poi quelli per la piscina comunale, entrambi finanziati con fondi del Pnrr e già appaltati.

La prima pietra del palazzetto, con relativa consegna del cantiere, dovrebbe essere posta secondo i programmi dell'ente all'inizio del prossimo autunno: "E per l'occasione intendo esserci" ha detto il presidente Coni al primo cittadino, alla presenza tra gli altri del vicesindaco con delega all'impiantistica sportiva Michele Polese, della vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e dei dirigenti comunali all'Urbanistica e allo Sport, Antonio Sarnello e Gennaro Russo.

Sono stati loro ad illustrare tecnicamente i progetti sulla carta al presidente del Coni, che non ha lesinato consigli: "Vi chiedo di interfacciarvi costantemente con i nostri tecnici - l'auspicio di Giovanni Malagò - al fine di non incorrere in possibili errori. Siamo a disposizione per ogni forma di collaborazione".

Il sindaco ha parlato anche dei propositi dell'amministrazione di realizzare, sempre in viale Europa, un nuovo stadio: "Che dovrà essere da circa 6.600 posti, con tutte le infrastrutture di servizio necessarie - le parole di Luigi Mennella - in modo da poter ospitare anche partite di serie B. Tempi per la partenza dei lavori? Se tutto andrà come abbiamo previsto, penso un paio di anni". Alla domanda di Malagò sul futuro del Liguori (l'attuale stadio che ospita le partite di serie C della Turris), il sindaco non ha esitato: "Sarà destinato alle squadre minori e alle compagine dei cosiddetti altri sport, sempre fortemente penalizzate".

Malagò è stato accolto da una delegazione di sportivi cittadini e dal referente Coni per la città di Torre del Greco, Liberato Esposito. Molto gradito l'omaggio dell'Assocoral, rappresentata dal presidente Vincenzo Aucella: un cammeo con inciso i simboli del Coni. In questa circostanza sono stati anche presentati i temi del primo torneo "Città di Torre del Greco", quadrangolare di calcio Under 17 che si svolgerà allo stadio Liguori sabato 25 e domenica 26 maggio e al quale parteciperanno Inter, Juventus, Milan e i padroni di casa della Turris.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA