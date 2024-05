Il Papa a monaci Montevergine,non conformatevi a stili del mondo

"Vi raccomando di non cedere alla tentazione di conformarvi alla mentalità e agli stili del mondo, di lasciarvi trasformare costantemente da Dio, rinnovando il vostro cuore e crescendo in Lui (cfr Rm 12,2), perché chi viene da voi in cerca di luce non resti deluso". Lo ha detto papa Francesco ricevendo stamane in udienza in Vaticano la Comunità Monastica dell'Abbazia di Montevergine, in occasione del Giubileo per il nono centenario di fondazione.

"Il Santuario della Madonna di Montevergine, posto in alto, come una vedetta, è visibile da tutta l'Irpinia - ha ricordato -, e i fedeli vi accorrono, spesso a piedi, per trovarvi consolazione e speranza, per ricevere durante il pellegrinaggio nuova forza, come ancora oggi ricordano molti canti tradizionali, anche dialettali, che accompagnano i pellegrinaggi".

Francesco ha anche rievocato che "durante la seconda guerra mondiale, la vostra comunità ha avuto la grazia di accogliere la Sacra Sindone, portata in segreto presso il vostro Santuario, perché vi fosse custodita e venerata, al sicuro dal rischio dei bombardamenti". "Anche questa è un'immagine bellissima della vostra vocazione primaria - ha aggiunto -: custodire l'immagine di Cristo in voi, per poterla mostrare ai fratelli".



