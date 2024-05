Star azzurre nuoto a Napoli due mesi e mezzo prima di Parigi

Alcune stelle azzurre del nuoto brillano alla piscina Scandone di Napoli a due mesi e mezzo dalle Olimpiadi di Parigi. L'occasione è data dalla settima edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo in programma nel prossimo fine settimana (sabato 11 e domenica 12 maggio). A guidare l'ampia compagine di star natatorie italiane saranno in particolare Alessandro Miressi e Benedetta Pilato. I tutto gli atleti iscritti saranno circa 1.200, in rappresentanza di 75 società e dodici nazioni.

Tutte le curiosità del meeting saranno svelate venerdì 10 maggio alle ore 12 nel corso della conferenza di presentazione in programma proprio alla piscina Scandone di Napoli, sede del Centro Federale Fin (viale Giochi del Mediterraneo, 80), conferenza alla quale prenderanno parte tra gli altri l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il presidente del comitato campano del Comi Sergio Roncelli, il presidente della Fin Campania Paolo Trapanese, il consigliere della federazione italiana nuoto Luca Piscopo, l'organizzatore Luciano Cotena, il direttore tecnico Francesco Vespe, alcuni atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro e di altre società iscritte al Grand Prix.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA