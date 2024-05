Renzi, "Per affermare legalità serve cultura"

"Per affermare un'idea di legalità e di bellezza serve la cultura. Non credete a chi dice che la cultura non serve a niente, con la cultura non si mangia. La cultura è tutto". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva a Ercolano (Napoli) all'apertura di Piazza Carlo di Borbone ad Ercolano che affaccia sul parco archeologico dell'antica Herculaneum. "E' la chiave identitaria di Ercolano, di Napoli, dell'Italia e dell'Europa. La cultura è ciò che ci salverà. Siate orgogliosi di questo grande giorno storico". Con Renzi anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Ercolano e vice presidente nazionale Anci Ciro Buonajuto.



