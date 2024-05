Tiro a volo: Cdm a Baku; Sessa è terza nel Trap donne

L'azzurra Erica Sessa si è meritata la medaglia di bronzo nella gara di Trap, o fossa olimpica, donne della prova di Coppa del Mondo a di Baku. Dopo una brillante carriera da Junior, culminata con la conquista dei titoli europeo e mondiale nel 2018, la poliziotta di Cava de' Tirreni oggi ha concretizzato due primati personali importanti.

Il primo è stato quello di entrare in una finale di Coppa del Mondo Senior, guadagnata con 115/125 (+1) nelle qualificazioni; il secondo salire sul podio per mettersi al collo la medaglia di bronzo con 34/40 alle spalle della libanese Ray Bassil, oro con 44/50, e dell'australiana Penny Smith, argento con 40/50.

"Questa medaglia mi riempie il cuore di gioia. L'ho volta fortemente ed ho lavorato tantissimo per ottenerla - le sue parole dopo la fara -. Finalmente è arrivata: non è stato facile, ma ero assolutamente determinata a dare il massimo.

Serie dopo serie ho capito che era alla mia portata e ce l'ho messa davvero tutta in finale per salire sul podio. Ora mi sento profondamente contenta e soddisfatta".

Nella gara maschile, ha vinto l'australiano James Willet con 46/50 in finale. Secondo lo slovacco Filip Marinov (42/50) e terzo il guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas (34/40).

Migliore degli italiani Valerio Grazini, piazzatosi 12/o, 19/o posto per Erminio Frasca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA