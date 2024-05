Miracolo di San Gennaro e supplica di Pompei su Canale 21

Canale 21 trasmetterà in diretta i principali eventi religiosi del mese di Maggio: il Miracolo di San Gennaro e la Supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei.

Il primo appuntamento è con l'attesissimo prodigio della liquefazione del sangue del Patrono di Napoli in programma sabato 4 maggio a partire dalle ore 16.30. Il programma prevede la processione della Santa Reliquie e dei busti del Patrono e dei Compatroni lungo il cuore del centro storico dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara dove l'Arcivescovo mons.

Domenico Battiglia celebrerà la Santa Messa. Canale 21 seguirà in diretta tutte le fasi del solenne rito in attesa dell'auspicato sventoloio dei fazzoletti bianchi che annuncia l'avvenuto miracolo d'amore tra San Gennaro ed il suo popolo.

Mercoledì 8 maggio dalle ore 10.30 si rinnova "l'ora del mondo" con la celebrazione della Santa Messa e la Supplica alla Madonna del Santo Rosario di Pompei. Una preghiera universale per la Pace e la Solidarietà recitata dai fedeli in tutto il mondo che volgeranno lo sguardo al Santuario della Valle di Pompei. Il solenne rito sarà officiato da mons. Giuseppe Favale Vescovo di Conversano-Monopoli e mons. Tommaso Caputo Arcivescovo Prelato di Pompei.



