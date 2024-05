"Festa dei Gigli dei bambini", a Nola progetto per gli under 10

Laboratori di cartapesta, incontri con artigiani, cantanti, musicisti, ed una ballata di minigigli per tramandare i più giovani l'eredità culturale di un evento secolare e riconosciuto dall'Unesco quale patrimonio immateriale dell'Umanità. E' quanto prevede un progetto promosso dalla Fondazione Festa dei Gigli di Nola (Napoli), e riservato ad un massimo di 250 bambini dai 6 ai 10 anni, che saranno catapultati nelle fasi di preparazione e realizzazione delle macchine da spalla, diventando i veri progettisti della festa in miniatura, in programma il prossimo 1 giugno. Il progetto, al quale si potrà prendere parte tramite le adesioni all'avviso pubblico, partirà il prossimo 18 maggio secondo un calendario che prevede la collaborazione anche con le botteghe artigiane e con tutti i protagonisti della Festa Eterna. A supportare la Fondazione guidata da Francesco De Falco saranno anche l'assessorato all'Associazionismo e Politiche Giovanili e quello alla Pubblica Istruzione del Comune di Nola. "La nostra Festa - spiega De Falco - è resa immortale dal forte legame con la comunità, alimentato da un sentimento di appartenenza ai sui valori fondanti. E sono proprio questi ingredienti che, oltre le macchine da festa, ne fanno un evento esclusivo ed inimitabile.

Per questo occorre spiegare ai più piccoli cosa c'è oltre la ballata e da cosa è animato il desiderio di mettere le spalle sotto i Gigli. Solo così potremo fare in modo che la nostra eredità culturale non solo non vada dispersa, ma si rafforzi grazie all'entusiasmo ed alla consapevolezza dei futuri custodi di questo prezioso tesoro". "La formazione - sottolinea invece l'assessore all'Istruzione, Gemma De Falco - anche nel caso della Festa dei Gigli, diventa elemento essenziale per impedire la deriva consumistica del nostro evento, il cui valore va ben oltre lo spettacolo di giugno". Per l'assessore alle Politiche giovanili, Giuseppe Napolitano, "l'amicizia , le connessioni, le relazioni e la solidarietà sono pilastri nella vita di una comunità ed in quella dei singoli. Favorire la conoscenza delle radici della nostra Festa, equivale a favorire condotte e stili di vita sani e sostenibili da parte dei giovani".



