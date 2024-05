Corteo anti Vannacci, proteste e tafferugli a Napoli

Proteste e tafferugli a Napoli, con una trentina di giovani 'anti-Vannacci' che si sono brevemente scontrati con le forze dell'ordine I manifestanti, che intendevano superare le transenne e il cordone di polizia a protezione dell'area dove Vannacci presenta il suo libro, hanno lanciato palloncini pieni d'acqua e poi colpito gli scudi degli agenti con aste di bandiera. La polizia ha quindi risposto con un'azione di contenimento, utilizzando i manganelli. Non risultano esserci feriti.

Dopo i tafferugli, i manifestanti hanno continuato a fronteggiarsi a distanza con il cordone di polizia, cantando cori e gridando slogan.

Alla fine si sono allontanati dalla zona presidiata dalle forze dell'ordine. I contestatori hanno acceso fumogeni colorati e si sono diretti in corteo verso la galleria Umberto I, urlando slogan contro il generale candidato della Lega.

Lo stesso Vannacci ha quindi commentato la contestazione: "Non capisco perché non vengono in sala in pace, io sono per il confronto civile, li ascolterei e mi confronterei con loro. E comunque no, non temo per la mia incolumità e non mi sento accerchiato. Ringrazio i contestatori, li invito a venire in questa sala a manifestare le loro idee, non mi sono mai sottratto al confronto. Ma questo invito che faccio non ha mai successo. Non mi sento accerchiato ma mi preoccupa il contesto che si è venuto a creare".



