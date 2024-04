In distribuzione Muri pe' tte', nuovo singolo di Andrea Sannino

"Muri pe' tte" è la nuova canzone del cantautore Andrea Sannino, brano che anticipa l'uscita della seconda parte di "Mosaico", il suo ultimo progetto discografico, la cui prima parte è stata pubblicata nell'aprile 2023. La canzone è on air da oggi in contemporanea con la distribuzione online del videoclip omonimo. Il brano porta la firma dello stesso Sannino, che ha scritto parole e musica insieme con Mauro e Antonio Spenillo (Edizioni Uanema Record).

L'amore è il motore di tutta la creatività di Sannino, nelle sue canzoni è raccontato in ogni sfumatura "ed in questo inedito - si sottolinea - predomina la passione, il tormento, l'incertezza, sensazioni universali e spesso incontrollabili".

La canzone è una ballata mediterranea i cui versi "stu mare calmo è sulo 'na bucia, ce sta nu' mare 'e gente e sto sul'io" raccontano il fuoco dell'amore che continua a bruciare, lento ed inesorabile, dando la dannata e piacevole sensazione di morire, appunto: "muri pe' tte".

Il video diretto da Luciano Filangieri, vede protagonisti Andrea Sannino e Maria Esposito. L'attrice e star della serie "Mare fuori", condivide con Sannino questo progetto dopo aver condiviso con lui il palcoscenico durante l'esperienza teatrale che li ha visti protagonisti, in tutta Italia, con il musical "Mare fuori" diretto da Alessandro Siani. E' dunque lei la musa ispiratrice raccontata nel testo. L'artista Sannino, che si è esibito in anteprima a Domenica In dove è stato ospite con i suoi musicisti e con Maria Esposito, sarà in tour a partire dal giorno 11 maggio con prima tappa a Pietragalla (Potenza) per poi giungere in Campania il 28 maggio con un concerto a Cellole in provincia di Caserta.



