Ariano Irpino, detenuto aggredisce due agenti in carcere

Un nuovo episodio di violenza ai danni degli agenti della Polizia Peniteniaria si sarebbe verificato all'interno del carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo denuncia Stefano Sorice, segretario provinciale della Uilpa Penitenziaria. Il protagonista dell'aggressione sarebbe un detenuto che frequentemente reitera comportamenti violenti. In questa occasione ha preso di mira due agenti che nel tentativo di difendersi sono rimasti contusi e costretti a far ricorso alle cure del Pronto Soccorso del locale ospedale con una prognosi di dieci giorni ciascuno. Sorice ribadisce la necessità di "trasferire i detenuti reclusi nella sezione ex articolo 32: la loro presenza -aggiunge- mina la possibilità di attuare una progettualità educativa a beneficio degli altri detenuti".



