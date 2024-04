Droga e una piccola piantagione di cannabis in casa

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 58enne incensurato di Frattamaggiore. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno scoperto 6 piantine di cannabis di 1 metro di altezza, 10 grammi di marijuana già essiccata e 28 di hashish pronta per lo smercio.

Nell'appartamento anche materiale per il confezionamento e bilancini di precisione per pesare le dosi.

Il 58enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.



