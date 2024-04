Il Tribunale di Napoli omologa il concordato del Gruppo Merqurio

Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 24 aprile 2024, ha omologato la procedura di concordato pendente per le società facenti capo al Gruppo Merqurio.

L'operatore del settore farmaceutico, che occupa oltre 150 dipendenti, ha visto riconosciuta, è scritto in una nota, "la fondatezza e fattibilità del piano di risanamento presentato e potrà avviarsi verso il definitivo risanamento".

Il Gruppo è stato assistito da un team legale formato da Nicola Rascio e Gabriele Trombetta. Il ruolo di Advisor finanziario è stato svolto da Gerardo Losito; le relazioni di attestazione sono state affidate a Paolo Longoni.

Il piano di risanamento, che prevede il rimborso del debito fiscale del gruppo in ragione del 10% circa del suo ammontare complessivo, "consentirà al Gruppo di conseguire il risanamento".

Merqurio è un operatore specializzato nella prestazione di servizi ad alto contenuto informatico in favore delle principali aziende farmaceutiche mondiali (Pfizer, Moderna, Angelini fra gli altri).



