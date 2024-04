Piazza Plebiscito a Napoli trasformata in un 'cimitero' per denunciare le morti sul lavoro.

È l'iniziativa provocatoria promossa dalla Uil con la campagna 'Zero morti sul lavoro' che dopo Roma è arrivata oggi nel capoluogo campano. In piazza sono state posizionate 500 bare di cartone a simboleggiare la 'strage' di lavoratori.



