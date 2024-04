The World of Interiors, focus sull'Archivio di Stato di Napoli

Il numero di aprile della rivista inglese 'The World of Interiors' ha scelto l'Archivio di Stato di Napoli per ambientare un servizio fotografico di Giulio Ghirardi sulle ultime proposte dei più importanti designer di arredi. Diciotto pagine di foto evocative accoppiano l'antico del Monastero dei Santi Severino e Sossio, dove è situato l'Archivio, con i tratti architettonici cinquecenteschi, statue, affreschi, sale dipinte, scorci e mobili moderni fra l'ardito e il classico rivisitato.

Già il titolo dell'articolo, 'Record Breakers', ovvero 'Primatisti' accomuna le due anime del reportage, la scenografia di sontuosa ambientazione con gli splendidi mobili che la animano. L'incipit del testo è invitante: "Le sequenze di antichi documenti e le pergamene nel vasto Archivio di Stato di Napoli si allungano per 70 chilometri. Essi si dividono a intervalli, mostrando i mobili dal design più contemporaneo, come sedie, tavolini da caffè, e altri mobili più à la page per il soggiorno che si ritrovano nell'edizione di quest'anno della Fiera del Mobile di Milano. L'approccio stilistico di Gianluca Longo celebra quello che potrebbe essere il suo record personale".

"L'Archivio di Stato di Napoli - afferma la direttrice Candida Carrino - ospita già da alcuni anni in autunno Edit Napoli, dove le proposte più interessanti trovano una felice collocazione nelle sale, nei Chiostri e negli Atri della nostra struttura. Pertanto non è stato difficile, per la redazione di 'The World of Interiors' pensare a noi per presentare le più interessanti novità. L'antico si fonde con il contemporaneo in una prospettiva futura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA