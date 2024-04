Spari in piazza, alle 19 Comitato ordine e sicurezza a Afragola

Si terrà oggi alle 19:00 presso la Sala Giunta del Municipio di Afragola, la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari dopo la sparatoria dell'altro giorno, in cui cinque persone sono rimaste ferite.

"Ringrazio il prefetto di Napoli - afferma il sindaco Antonio Pannone - per aver voluto disporre, dimostrando grande attenzione per la nostra Città, la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione al gravissimo episodio avvenuto domenica 21 aprile 2024 in piazza Castello, dove sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, a seguito di una lite conclusasi con il ferimento di cinque persone".

"Faccio presente - aggiunge - che il prefetto di Bari, ha, inoltre, disposto immediatamente l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo su tutto il nostro territorio. Alle chiacchiere e alle sterili polemiche di chi mira a generare confusione (talvolta 'remando' anche contro gli interessi di Afragola), preferiamo privilegiare la concretezza del lavoro quotidiano, fondato sulla buona Amministrazione e sulla necessaria sinergia istituzionale, per contrastare il malaffare e promuovere la legalità e lo sviluppo, con piena fiducia nell'operato dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia".



