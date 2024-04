Coniugi denunciati, non mandavano i figli a scuola

Marito e moglie denunciati a Cervinara, in provincia di Avellino, per inosservanza all'obbligo dell'istruzione elementare ai figli minorenni.I militari della locale Stazione avrebbero verificato che i coniugi, senza giustificato motivo, non avrebbero iscritto i figli al corrente anno scolastico. Gli stessi carabinieri, nell'ambit dei controlli sul territorio della Valle Caudina, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 50enne di Manocalzati, comune alle porte di Avellino, in seguito a sentenza passata in giudicato per mancata assistenza familiare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA