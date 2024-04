Al Rione Traiano i ragazzi possono tornare in campo

Dopo diversi mesi di ristrutturazione, al Rione Traiano i ragazzi possono finalmente tornare in campo. Domani alle 18.30 verrà inaugurato, infatti, il campetto della "Parrocchia Medaglia Miracolosa". Il campo riqualificato rientra nel progetto "Un campo per la vita" ed è parte integrante delle iniziative finanziate e gestite dall'Associazione "Progetto Abbracci" portate avanti con passione e dedizione da Claudio e Giovanna Zanfagna.

Un nuovo importante traguardo, dunque, per l'Associazione che ogni anno promuove iniziative, cene e raccolte fondi con lo scopo di ridonare agli abitanti delle periferie e quartieri difficili della città, aree ludiche dove i giovani possano riunirsi, giocare e stare insieme. Sarà l'occasione per portare sul campo tanti giovani, bambini e amici che da sempre sostengono l'Associazione nel suo costante lavoro verso una riqualifica delle aree gioco e di incontro di Napoli. Al taglio del nastro con i coniugi Zanfagna, saranno presenti Maura Striano, Assessore all'Istruzione e alla Famiglia e Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli. Con loro anche gli Sponsor che hanno sostenuto l'iniziativa: Giovanni Capuano della Kidney srl ed Enzo Sarasso direttore commerciale di Sella SGR.

Progetto Abbracci Onlus è l'associazione fondata da Claudio e Giovanna Zanfagna in seguito alla prematura scomparsa del figlio Andrea nel 2014. Da nove anni opera a favore dei più deboli, di chi vive ai margini della società sia in Italia che in Africa sostenendo progetti concreti.



